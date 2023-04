Soldi dal Pnrr per la frana

Ancora un passo in avanti verso la completa messa in sicurezza del versante franato nella frazione collinare di Castello nel gennaio 2014. I lavori di sistemazione legati al terzo lotto sono stati infatti ammessi al finanziamento tramite Pnrr per un totale di 468mila euro – pari al 100% dell’importo – erogati nei giorni scorsi con apposita ordinanza della Regione attraverso il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il Comune avrà a questo punto nove mesi di tempo per completare un iter composto da progettazione (già elaborata), aggiudicazione dei lavori, esecuzione e collaudo finale. Entrando nei dettagli, il terzo lotto sarà dedicato a operazioni di regimazione delle acque meteoriche, stabilizzazione della viabilità e asfaltature, seguendo i primi due interventi conclusi nel 2021 e nel 2022.

Il progetto di messa in sicurezza, dal costo complessivo di oltre 1,4 milioni di euro, era stato “spalmato“ su più lotti per renderne sostenibili sia i costi che le lavorazioni. Quello di Pietrasanta, tra l’altro, è l’unico comune della Versilia storica ad aver ottenuto più di 15 milioni di euro dal Pnrr. Da un recente incontro tra l’amministrazione comunale e gli uffici tecnici comunali, è emerso inoltre che gli interventi aperti sul territorio grazie all’assegnazione di finanziamenti europei rispettano, tutti, le tempistiche dettate dal Pnrr, seppure con diverso stato di avanzamento. Tornando alla franao, erano state le piogge torrenziali del gennaio di nove anni fa a causare il cedimento dei versanti e l’interruzione della viabilità non solo a Castello ma anche a Vitoio e Solaio. Decine di famiglie rimasero a lungo scollegate dal mondo, con enormi disagi soprattutto per i lavoratori, i nuclei con figli a scuola e gli anziani. Poi i primi interventi di messa in sicurezza e ora l’agognata uscita dal tunnel.