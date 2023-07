Solaio, riparato il guasto I telefoni ora funzionano

Incubo finito per decine di famiglie di Borgo Solaio rimaste per quasi un mese senza linea telefonica fissa. Dopo le sollecitazioni di Enel e del Comune, i tecnici della Telecom sono intervenuti riparando il cavo che era stato danneggiato all’interno di un cantiere privato. L’incidente era avvenuto durante alcuni lavori realizzati per conto di Enel e finalizzati al potenziamento della linea elettrica, creando però disagi a tutta la zona al di sopra della Casa del popolo, con i telefoni rimasti muti per oltre 25 giorni. Dopo le proteste, anche goliardiche, degli abitanti, unite alla mobilitazione del Comune, i due gestori si sono prodigati per ripristinare la situazione il prima possibile. "Confermiamo – scrive in una nota E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione – di esserci attivati immediatamente e di aver creato tutte le condizioni per il ripristino della situazione da parte del gestore telefonico dell’infrastruttura in questione".

d.m.