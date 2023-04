Software per la sanità alla ribalta

Gruppo Informatico, azienda massarosese attiva da oltre 30 anni nel campo della creazione di software per la sanità pubblica e privata (tra cui Suite 118, il gestionale per centrale 118 che permette agli operatori di seguire con facilità e precisione ogni passaggio di una richiesta di soccorso) è stata grande protagonista al terzo "Congresso nazionale emergenza urgenza" di Firenze. Con l’occasione, sono stati presentati gli innovativi software per il pronto intervento, che hanno confermato la realtà massarosese tra i punti di riferimento per il 118 in Toscana. "È stato molto importante per noi essere presenti al Congresso – spiega l’amministratore delegato di Gruppo Informatico Filippo Pizza –, perché rappresenta un’occasione preziosa per presentare a livello nazionale i nostri prodotti, alcuni dei quali sono già utilizzati da tempo in Toscana e presto in Veneto".