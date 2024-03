Soddu: "Con l’estate, si va verso il collasso"

"Se la situazione è grave adesso, figuriamoci con l’arrivo della stagione estiva". Il segretario del Fials Daniele Soddu (in foto) lancia l’allarme a pochi mesi dalla partenza della stagione. "In Versilia, la popolazione arriva a triplicare – ricorda – e tutti i servizi saranno sottoposti a una pressione che determinerà problemi di accesso sia per quanto riguarda l’ospedale, sia per il territorio. Arrivati a questo punto, la situazione non è più sostenibile, soprattutto a fronte del piano che l’azienda ha predisposto sulle pronte disponibilità, cioè la reperibilità sul territorio. Vorremmo capire come si può pensare di affrontare un servizio di reperibilità sul domiciliare, sul territorio, con le unità di personale che ci sono e con i mezzi obsoleti a disposizione".

Soddu non ha dubbi: ci saranno delle enormi difficoltà a gestire la mole di richieste da parte dell’utenza. "Ad oggi, tra Viareggio e Torre del Lago abbiamo una decina di infermieri che si occupano del domiciliare, e poi ci sono altre squadre che lavorano sull’Alta Versilia. Ma quando arriveranno i turisti domiciliati a Viareggio, come si farà a gestire tutto? E con la dismissione dei presidi intermedi, ad esempio quello della Croce Verde o la guardia medica, come farà il pronto soccorso ad assorbire tutte le emergenze, dall’utente che si sente male alla puntura della raganella? La verità è che i dati si conoscono: il pronto soccorso del Versilia è quello che registra il maggior numero di accessi. Per questo l’azienda dovrebbe predisporre già da ora un piano di rinforzo estivo per gli ospedali che andranno incontro alla pressione maggiore, come il nostro e quello di Livorno".