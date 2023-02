Sociale: borse lavoro, è già possibile richiedere l’occupazione

Riparte il progetto “Borse lavoro” del Comune che permette l’inserimento lavorativo in attività socialmente utili (lavori finalizzati alla pulizia, al decoro urbano, alla vigilanza sulla raccolta e conferimento dei rifiuti nonché sul verde pubblico, servizi relativi a manifestazioni culturali, ricreative o sportive, al guardianaggio di locali ecc.). Il bando si apre oggi e ci sarà tempo fino alle 12.30 del 3 marzo per presentare domanda per l’assegnazione di borse lavoro con 400 euro mensili e copertura assicurativa fino a 6 mesi, anche non consecutivi. Necessario essere residente nel Comune da almeno 5 anni oppure per un periodo, anche non continuativo di almeno 12 anni; avere un Isee fino a 20mila euro; essere disoccupato. Modulistica su www.comune.fortedeimarmi.lu.it