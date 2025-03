Smurano la porta e poi svaligiano la cassaforte

Furto nel centro storico di Camaiore, dove è stata svaligiata la casa di un noto farmacista della zona. Il portone è stato divelto dai ladri, che poi sono riusciti anche scassinare la cassaforte e infine si sono dileguati con un prezioso bottino. Il colpo è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì, grasso: l’abitazione si trova proprio dietro la storica farmacia, peraltro in un punto assai frequentato e abitato. Complice il buio, terminato il Carnevale dei bambini in piazza, i malviventi, senza alcuna paura di essere scoperti, dopo aver letteralmente ‘schiodato’ il portone di ingresso dal muro, si sono introdotti nella casa dietro la bottega, dove adesso vive il figlio maggiore del farmacista, ed hanno rubato parecchi oggetti di valore tra cui degli orologi di pregio. Secondo quanto ricostruito il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 18.30 o poco più, appena prima che il ragazzo facesse rientro nell’abitazione. Nel giro di pochi minuti i ladri sono riusciti ad individuare e ad aprire la cassaforte, in cui erano custoditi gli oggetti di valore. E con quelli si sono poi dileguati, senza essere notati nonostante a quell’ora la zona fosse ancora frequentata. È stata subito sporta denuncia contro ignoti alle forze dell’ordine, adesso a lavoro – anche con il supporto della videosorveglianza della zona – per identificare gli autori dello spregiudicato colpo.

I.P.