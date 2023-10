Smottamento in collina. Allarme a Strettoia

Torna l’incubo frane sulle colline di Strettoia, in particolare nella delicata località di Cerro Grosso, dove lungo la strada pubblica c’è stato un piccolo smottamnento subito al di sotto della sede stradale. L’episodio ha allarmato gli abitanti, preoccupati anche a causa della nuova allerta meteo diramata per la giornata di oggi, tant’è che il Comune e la ditta hanno provveduto a tempo record a effettuare un sopralluogo e a disporre un immediato intervento di messa in sicurezza del versante.

A causare lo smottamento, all’altezza di una curva, sono state le piogge intense degli ultimi giorni. Il tratto interessato è lungo circa cinque metri ed era già sotto la lente di ingrandimento a causa di una frana che si era verificata alcuni anni fa in quella zona. "Speriamo che le istituzioni si diano una mossa", reclamava ieri mattina un cittadino sui social. E così è stato: ieri mattina l’assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni Matteo Marcucci si è recato sul posto insieme al personale dell’ufficio tecnico. "Quel punto – spiega – era sotto osservazione da tempo per il semplice fatto che nella zona superiore anni fa c’era stata una frana. Dal sopralluogo effettuato con il geologo e la ditta è emersa la necessità di un immediato intervento di messa in sicurezza per contenere gli effetti legati alle piogge annunciate. Appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno, si procederà poi al definitivo ripristino dell’area coinvolta, che sarà, fino a quel momento, strettamente monitorata". I lavori, pertanto, consistono nella realizzazione di opere di contenimento che hanno l’obiettivo di evitare che l’acqua faccia ulteriormente scivolare la terra a valle.

d.m.