Smontata "Love", dopo il raid spray sarà tutta ripulita

Ieri gli addetti sono intervenuti per smontare e caricare la scultura "Love" posizionata fuori dal caffè La Marguttiana e oggetto di scritte con lo spray. Adesso pertanto è rimasta vuota la parte di pineta di via Matteotti che da anni ospita la riproduzione della creazione cult di Robert Indiana: l’opera è stata presa in consegna dall’azienda Be Different di Siena che è autorizzata a trattare le creazioni di

questo autore. Ci vorranno settimane prima che la scultura possa essere riposizionata. "E’ un peccato che non ci sia proprio

per la festa degli innamorati" sottolinea Antonio Francolino proprietario della Marguttiana che, oltre alla scultura, dovrà far ripulire i vasi sempre oggetto del passaggio di un team artistico che ha rivendicato l’azione spray.