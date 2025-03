Smarrito Ivano: l’appello dei proprietari

Si chiama Ivano (nella foto) e si è allontanato da una casa di Torre del Lago uscendo dal cancello martedì grasso. E’stato ferito, ma non si è lasciato avvicinare per essere soccorso: alle 23 è stato visto alla rotatoria che porta alla superstrada per andare a Migliarino. Qualcuno lo ha visto nella zona della Pineta di Miglarino. Ivano- raccontano i proprietari- è un cane pauroso, buono, ma non si lascia avvicinare. Come si vede dalla fotografia è magro, marrone chiaro, spaventato e affamato. "Lo stiamo cercando ovunque e abbiamo fatto fare dei volantini. Chi ce lo riporta ci restituisce la felicità e nin smetteremo mai di ringraziarlo", dicono i proprietari. Per notizie contattare i numeri: 349.7994847; 340.6915314.