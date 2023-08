Smaltimento rifiuti I Comuni "Zero Waste" preoccupati dalle scelte dell’Ato Toscana Costa

VIAREGGIO

Sono migliaia le tonnellate di rifiuti prodotte ogni giorno. E il loro smaltimento da sempre rappresenta uno dei nodi centrali di tutte le comunità. Per questo l’obiettivo di molti Comuni è quello di arrivare a "zero rifiuti (o rifiuti zero)" che significa anche ridurre l’impatto ambientale derivante dal loro smaltimento. Proprio come si prefigge Zero Waste "la rete italiana di chi vive (quasi) senza rifiuti". E proprio a Viareggio, in Comune, ieri mattina si è riunita la Comunità Rifiuti Zero dell’Ato Toscana Costa: in tutto trentuno sindaci preoccupati per i futuri sviluppi dei territori, di fatto legati alle decisioni di Reti Ambiente che ha presentato un piano di impresa nel quale è inserita la costruzione di un ossicombustore (una delle alternative ai termovalorizzatori) a Peccioli in provincia di Pisa.

A coordinare l’incontro, oltre al sindaco Giorgio Del Ghingaro, Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Europe e Zero Waste Italy.

I temi sul tavolo sono in sostanza tre: approfondire la tematica dell’ossicombustore, avere garanzie per l’impianto di Pioppogatto, ripensare alle modalità delle decisioni all’interno dell’assemblea di Reti Ambiente.

Com’è noto, infatti, Reti Ambiente è il gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti dell’ATO Toscana Costa, oltre che il secondo operatore della Toscana e sesto in Italia nel settore dell’igiene ambientale. Si tratta di una società per azioni a totale capitale pubblico, partecipata da cento Comuni delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara.

I sindaci che aderiscono alla strategia Rifiuti Zero sono circa un terzo del totale e hanno deciso di far sentire la propria voce in quanto l’ossicombustore, così come gli altri impianti di combustione dei rifiuti, cozzerebbe completamente con la strategia Rifiuti Zero. Non solo: "decidere la locazione di tale impianto, con una votazione basata sulle quote, potrebbe inficiare il processo democratico all’interno dell’assemblea". La Comunità Zero Waste si è quindi accordata per preparare e sottoscrivere un documento unitario da presentare all’assemblea di Reti Ambiente e si è accordata per un prossimo incontro a settembre.