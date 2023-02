Slittano i termini: appello Uildm

Un’altra potenziale boccata d’ossigeno per le associazioni di volontariato grazie alla proroga dei termini per fare domanda in vista del servizio civile. La nuova scadenza è stata fissata infatti per le ore 14 di lunedì, con l’Unione lotta alla distrofia muscolare (Uildm) che rivolge un ultimo appello ai giovani interessati a vivere questa importante esperienza. "Ricordiamo – scrve l’associazione – che potremo accogliere 6 giovani tra i 18 e i 28 anni per lo svolgimento di servizi rivolti a persone disabili. I volontari selezionati riceveranno direttamente dallo Stato un rimborso netto mensile di 439,40 euro per l’intera durata dei 12 mesi di servizio attivo. Vi invitiamo a cercare il nostro progetto ’Lezioni di vita-Conoscere la disabilità attraverso l’integrazione e l’autonomia delle persone con disabilità’". Per ulteriori info è possibile chiamare il 380-3233582, inviare una mail a [email protected] o recarsi alla sede, in via del Marzocco 86, il martedì e giovedì dalle 16 alle 17,30.