Sito istituzionale Presto il maquillage

Il Comune è pronto a rinnovare il proprio sito istituzionale. L’ente è stato infatti ammesso a una linea di finanziamento, nell’ambito del Pnrr, su "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici: sviluppo sito internet" che prevede, per l’appunto, tra le varie azioni anche la riprogettazione del sito web. Per individuare i giusti passaggi da affrontare nell’elaborazione del nuovo sito, il Comune ritiene indispensabile individuare un gruppo di lavoro che sia il primo destinatario della formazione per la gestione del back-office del sito. Il fornitore della nuova piattaforma dovrà essere individuato entro marzo, motivo per cui la scenta dei componenti del gruppo è risultata prioritaria. Ne fanno parte Massimiliano Lombardi, Francesca Papasogli, Laura Bertolucci, Maria Vannucci, Silvana Miceli, Nancy Ghilardi, Deborah Bacci, Silvia Fratoni, Sabrina Bonetti, Angela Martinelli, Gessica Vivoli, Lisa Massei e Claudia Di Mei.