Sistemi di sicurezza: montatori specializzati

PERSONALE SISTEMI SICUREZZA

L’azienda Automazioni Versilia s.r.l. è alla ricerca di personale qualificato. Residente o domiciliato in Versilia, deve avere già esperienza lavorativa nei settori di impianti elettrici, automazioni, sistemi di sicurezza, preferibilmente in possesso di diploma di perito elettronico od elettrotecnico. Richiesta Patente B. La persona deve essere in grado di svolgere autonomamente il lavoro con rapidità ed efficienza, rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza. Iniziale contratto a tempo determinato con buone possibilità di successive proroghe ed in seguito anche di stipulare un contratto a tempo indeterminato.

Inviare curriculum: [email protected]

INSTALLATORI INFISSI E ARREDI

Infix art a Viareggio cerca per occuparsi della costruzione e installazione di serramenti e affini all’ interno dell’ azienda e presso i clienti. Per candidature: [email protected] - 0584951859