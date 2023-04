Sinistra Ecologista Capolista è Lazzerini

L’ambiente da salvaguardare, da curare, da arricchire e preservare in tutte le sue forme. Non potrebbe essere altrimenti per una lista che ha scelto come nome di chiamarsi “Sinistra ecologista“. Il team, uno dei quattro che sosterrà la candidatura a sindaco di Lorenzo Borzonasca per la coalizione di centrosinistra (gli altri tre sono Insieme per Pietrasanta, Pd e Movimento 5 Stelle), svela le sue carte. I sedici nomi sono quelli di Pietro Lazzerini, 58 anni, commerciante nonché ex assessore e vice sindaco, Alice Angeli, 27 anni, laureanda in discipline dello spettacolo e della comunicazione, Mario Baldi, 71 anni, pensionato e storica “colonna“ della Casa del popolo di Solaio, Paolo Barsanti, 57 anni, detto “Palò“, infermiere professionale ed ex conduttore dello “Sprocco“, Rodolfo Bertozzi, 62 anni, operaio, Cristina Cassina, 60 anni, docente universitaria, Amelia Corso, 19 anni, studentessa di beni culturali, Fausta Dati, 41 anni, avvocata, Enrica Focacci, 70 anni, pensionata, Veronica Fontana, 48 anni, impiegata, Thomas Gregorini, 21 anni, studente di storia moderna e contemporanea, Andrea Lami, 40 anni, insegnante, Barbara Lazzeri, 49 anni, operaia e mamma a tempo pieno, Guido Lucchetti, 69 anni, medico chirurgo ed ex presidente del consiglio comunale, Francesco Nesti, 27 anni, studente di storia, e Gianmarco Simonetti, laureando in fisica teorica.

"Questo gruppo – commenta Borzonasca – porta con sé dei valori fondamentali per coalizione di centrosinistra. Una lista di spessore, con nomi giovani e d’esperienza. Un caposaldo senza cui la mia candidatura non sarebbe stata possibile".