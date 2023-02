Sinergia tra Centro arti visive e Don Lazzeri-Stagi Verrà realizzato il “Manifesto sulle discriminazioni“

La sinergia tra il “Don Lazzeri-Stagi“ e il territorio si arricchisce di un nuovo tassello ampliando ulteriormente gli orizzonti delle scuole superiori cittadini. Lo dimostra la recente iniziativa “L’altro sono io? Esperienze di dibattito maieutico”, ospitata al Centro arti visive e promossa dalla presidenza del consiglio comunale. "Il progetto – spiega la presidente del consiglio Paola Brizzolari – è in continuità con gli incontri di ’Non sono d’accordo’ che l’anno scorso abbiamo dedicato alla buona comunicazione nell’ambito della Festa della Toscana. Abbiamo pensato di ampliare la platea dei partecipanti integrandolo con la proposta di un percorso anche per i docenti". Sedici classi del “Don Lazzeri-Stagi” hanno appreso il metodo di indagine basato sul dialogo, la cosiddetta “maieutica”, procedimento attraverso cui Socrate conduceva i suoi allievi a raggiungere la conoscenza, stimolandoli a liberarsi dalle false credenze. Attraverso 24 laboratori e sotto la guida di un formatore specializzato del “Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti“, gli studenti hanno riflettuto sull’origine delle disuguaglianze, il valore delle differenze e la necessità di promuovere comunicazioni paritarie basate sul dialogo e sul rispetto. Il progetto si concluderà con la realizzazione di un “Manifesto contro le discriminazioni” elaborato dagli studenti: sarà presentato al teatro.