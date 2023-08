Sindaco (forse) più debole Ma a Giani servono alleati

VIAREGGIO

Un passo indietro "per il bene della città e dell’intera comunità". Così l’ammiraglio Giuseppe Tarzia ha motivato la decisione di ritirare la disponibilità a ricoprire il ruolo di Segretario Generale dell’Autorità Portuale Regionale. E ora che succede? Formalmente la mossa di Tarzia – la cui candidatura nonostante le perplessità espresse da Giani sull’età (l’ammiraglio ha compiuto 65 anni, sebbene allorquando fu indicato nell’aprile 2022 ne avesse ancora 64), per il curriculum e l’esperienza nella gestione dei porti, restava la più qualificata –, dovrebbe agevolare la soluzione del lungo braccio di ferro. Ma il condizionale è d’obbligo. Perché in realtà ora, secondo la nuova legge regionale, Giani di fronte ai due no già espressi da Del Ghingaro su Del Dotto e Giannecchini (sulla base di "incompatibilità e assenza di requisiti previsti dalla legge stessa") può procedere anche in autonomia: indicando un terzo nome (magari l’attuale commissario Alessandro Rosselli?) senza appunto aspettare l’"intesa". Il sindaco, dunque, privato del nome "forte" di Tarzia, sembra essere in difficoltà. E, forse, lo è pure. Ma è anche vero che in questo momento anche il presidente della Regione Giani (a pochi mesi dalle amministrative di Firenze e con le scosse telluriche in consiglio regionale: l’adesione di Maurizio Sguanci da Italia Viva a Forza Italia, dopo essere già uscito dal Pd) non è che sia messo meglio. Lui, del resto, non ha mai negato il sogno di voler fare il sindaco di Firenze e, nello stesso tempo, se rinunciasse a Palazzo Sacrati Strozzi favorirebbe le aspirazioni della segretaria del Pd, Elly Schlein, di candidare come governatrice l’attuale assessore regionale Monia Monni. In politica le alleanze aiutano a trovare le soluzioni. Mentre certe impuntature finiscono per indebolire i vari protagonisti. E che il panorama politico – anche dopo la vittoria della stessa Schlein alle primarie del Pd e la morte di Silvio Berlusconi – sia in forte ebollizione tra europee e amministrative nel 2024 e regionali nel 2025 è evidente. Lo dimostra anche il via vai notato in piazza Nieri e Paolini. A trovare Del Ghingaro sono stati visti arrivare la parlamentare di Forza Italia, Deborah Bergamini, l’onorevole Riccardo Zucconi, l’ex presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. E, anche, Matteo Renzi, attraverso un ’ambasciatore’ avrebbe già fatto sapere di voler prendere un caffè. E, chissà, che alla fine ci sia qualche sorpresa. Con Del Ghingaro in “campo“ contro Giani. È la politica, bellezza.

Tommaso Strambi