Sindaco di Pietrasanta, 15 alberi secchi abbattuti per tutelare sicurezza

Tutelare la sicurezza e l’incolumità delle persone. È il principio che ha portato il sindaco Alberto Giovannetti a firmare un’ordinanza per l’abbattimento di 15 alberi che a causa delle loro condizioni fitosanitarie sono a rischio crollo in zone della Marina spesso molto transitate dai pedoni. Si tratta complessivamente di tre esemplari di acero americano, sei di leccio, due di susino, un abete, un olmo, un pino e una palma delle Canarie disseminati tra piazza Villeparisis, piazza Nuti, aiuola tra via Parini e via Gozzano, via Setteponti, aiuola “Oliva“, area verde tra il viale Apua e la Versiliana, e via Versilia. In base ai rilievi tecnici, undici alberi sono stati definiti "secchi e morti in piedi" e gli altri quattro "in stato di deperimento irreversibile". Da qui la necessità di ordinare all’ufficio lavori pubblici e manutenzioni del Comune di abbatterli e, contestualmente, di sostituirli con un egual numero di esemplari adulti della stessa specie, come recita il dispositivo firmato dal primo cittadino.