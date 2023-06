Simula incidente stradale, denunciato per truffa

Pietrasanta, 21 giugno 2023 – Ha noleggiato uno scooter e si è recato a Pietrasanta con l’intenzione di fingere di essere vittima di un incidente e costringere così l’ignaro automobilista a versagli dei soldi per risarcirlo del danno. Ma sulla sua strada ha trovato un cittadino tutt’altro che sprovveduto, il quale ha immediatamente segnalato l’episodio consentendo così ai carabinieri della stazione di Pietrasanta, al termine di un’indagine-lampo, di individuarlo e denunciarlo a piede libero. A finire nei guai è un giovane di 32 anni, residente a Pistoia, il quale dovrà ora rispondere del reato di tentata truffa. L’episodio risale a una decina di giorni fa e si è consumato tra la Sarzanese e piazza della Repubblica, quindi in una zona ad alta densità di traffico visto che parliamo del principale ingresso sud della città. Il suo “giochino“ ha avuto però breve durata grazie all’immediato tam-tam tra i cittadini, anche attraverso i social.

In base al racconto fornito da alcuni testimoni ai carabinieri, il 32enne, descritto come un giovane di carnagione mulatta e in grado di parlare l’italiano perfettamente, in sella a uno scooter grigio, risultato poi preso a noleggio, è stato avvistato mentre scorrazzava tra Porta a Lucca e le Poste in attesa di “agganciare“ la vittima di turno. La sua presenza ha insospettito i passanti visto che ha fatto più volte la spola, avanti e indietro, con fare sospetto. Fino a palesare il motivo di tanto girovagare. La tecnica consisteva infatti nel rallentare di proposito dopo aver affiancato una macchina, simulando subito dopo un incidente utilizzando un pastello color grigio – proprio come lo scooter – da passare sulla fiancata dell’auto prima che il conducente scendesse per rendersi conto di quanto successo. A quel punto ha messo in atto la seconda parte del piano, con la richiesta di soldi per consentire all’automobilista di riparare il fantomatico danno e chiuderla lì.

Cosa che fortunatamente non è avvenuta in quanto il cittadino, subodorando l’inganno, si è recato alla vicina stazione dei carabinieri facendo partire l’indagine. La pronta segnalazione ha portato i militari in poco tempo a identificare il giovane pistoiese e a denunciarlo all’autorità giudiziaria accusandolo del reato di tentata truffa. Non è finita: oltre alla denuncia, i carabinieri hanno chiesto inoltre l’emissione nei confronti del 32enne di un foglio obbligatorio di via dal comune di Pietrasanta.