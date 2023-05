Simoni tende la mano "Pronto a collaborare"

Cinque anni di attriti con Giovannetti, poi la spaccatura e la decisione di candidarsi staccandosi dal resto del centrodestra. Infine la campagna elettorale al vetriolo ottendo però un risultato (11.28%) ben al di sotto delle sue ambizioni. Per Massimiliano Simoni, candidato sindaco con il sostegno di Fratelli d’Italia e Amo Pietrasanta e oggi consigliere di minoranza, è il momento di sotterrare l’ascia di guerra. "Non avendo fatto apparentamenti né accordi scritti per il ballottaggio – scrive – in consiglio comunale sarò in quota della minoranza, ma certamente pronto al dialogo con l’amministrazione Giovannetti per il bene della città e dei tanti cittadini che al primo turno mi hanno votato e a cui va tutto il mio ringraziamento. Restando coerente con quanto sostenuto in campagna elettorale, se l’amministrazione Giovannetti sarà in grado di recepire alcuni punti del mio programma, e delle due liste che mi hanno sostenuto, facendoli propri, la mia azione politica sarà senz’altro di piena collaborazione".