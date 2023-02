Simoni presenta il programma Ma Spina “chiama“ Lega e FI

Che sta succedendo all’interno di Fratelli d’Italia? Un interrogativo che sorge spontaneo alla luce della doppia iniziativa del partito della Meloni in vista delle amministrative. Stamani infatti al pontile di Tonfano è previsto l’allestimento di un gazebo per presentare ai cittadini il programma elettorale, oltre al progetto di riapertura di piazza XXIV Maggio. Il tutto sotto l’egida del logo “Massimiliano Simoni sindaco“, cosa che rafforza quanto abbiamo riportato nei giorni scorsi: Siomoni ha la certezza di rappresentare tutto il centrodestra e di giocarsela al ballottaggio contro il Pd.

Nel frattempo, però, sempre da FdI arriva una nota con cui Daniele Spina, portavoce del coordinamento comunale nonché presidente del circolo di Pietrasanta, tende una mano a Lega e Forza Italia e annuncia un imminente tavolo di confronto che avrà come obiettivo l’unità della coalizione. Da una parte quindi Simoni che va avanti per la sua strada e dall’altra tentativi di dialogo. "Sono lieto – scrive Spina – di quanto sostiene il commissario della Lega per la Versilia storica Omar sulla volontà di lavorare per l’unità del centrodestra. È un buon punto di partenza dal momento che le nostre volontà coincidono. Mi spiace però che ci siano stati malintesi che hanno impedito a oggi di ritrovarci intorno a un tavolo a confrontare i programmi e gli indirizzi per la crescita e il benessere di Pietrasanta. FdI non intende escludere nessuno, né tanto meno le liste civiche, che sia ’Pietrasanta prima di tutto’, ’Amo Pietrasanta’ o altre eventuali formazioni civiche, da una possibile alleanza. Premesso che non abbiamo nessuna preclusione personale o ideologica, desideriamo costruire un’alleanza di centro-destra con Lega e FI uniti intorno a un’idea politica di amministrazione, non solo elettoralistica, che garantisca a Pietrasanta lavoro, benessere, solidarietà sociale rispetto dell’ambiente e migliore qualità di vita. Subito dopo apriremo il confronto con le formazioni civiche. Annuncio, pertanto – conclude – che chiederò a stretto giro un incontro bilaterale tra Lega e FdI per iniziare un percorso che spero ci condurrà uniti alle elezioni".

A proposito di “Amo Pietrasanta“, il comitato ha indetto una assemblea per giovedì per parlare di elezioni interne (presidenza, direttivo, segretario), approvare il programma di mandato per le amminstrative e stabilire la linea politica e i rapporti con le altre forze politiche.

Daniele Masseglia