"Ma quali falsi allarmi: la situazione furti è sempre più critica e l’amministrazione fa poco per prevenire". Nonostante le rassicurazioni del sindaco e delle forze dell’ordine sui presunti tentati furti a Valdicastello, il candidato sindaco di Fratelli d’Italia Massimiliano Simoni attacca il primo cittadino sostenendo che in realtà "non ci sono frazioni immuni dai furti: ogni giorno un bollettino di guerra". "Mancano, a monte, controlli preventivi – dice – e non c’è personale di deterrenza comunale, avendo i vigili urbani un organico ridottissimo. Tutto viene minimizzato e il cittadino deriso: sembra che si inventi i rumori e le risse, i furti e gli atti di vandalismo. Il sindaco minimizza su tutto, è abituato a chiudere le cose nel cassetto". Consapevole che le forze dell’ordine facciano il possibile, Simoni imputa al Comune di fare poco per la causa: "La macchina comunale latita ed è concentrata solo a fare asfalti e multe.Dei 12 milioni incassati quanto è stato reinvestito nella sicurezza, sia stradale che in ottica prevenzione furti?".