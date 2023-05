Simoni (FdI) col dente avvelenato "Elettori abbindolati da Mallegni"

"Giovannetti? Un sindaco piatto. La gente non ha capito che c’era la possibilità di cambiare". Commenta senza tanti giri di parole Massimiliano Simoni, l’uomo della frattura del centrodestra che non manca di riservare analisi taglienti rivolte anche a Massimo Mallegni, ed esprime amarezza per la sua proposta targata Fratelli d’Italia "Giorgia Meloni-Per Simoni sindaco" che ha portato avanti da solo. Dovendosi accontentare di una percentuale assai risicata rispetto alle aspettative. "Sono profondamente deluso – evidenzia – ero convinto di andare al ballottaggio. Le persone non hanno compreso che poteva esserci il cambiamento: si sono affidate a Mallegni che ha voluto rassicurare sulla possibilità di poter rimediare alle incapacità di Giovannetti. Ha fatto chiaramente capire: ’Ci penso io’, ’Lo reggo io’, ’Dove non arriverà lui, arriverò io’ e la gente ha scelto la strada più semplice. Era sicuramente difficile confrontarsi con un sindaco uscente che non ha lavorato bene, ma non ha fatto neppure cose eclatanti. È stato semplicemente piatto. Ed in questa situazione, appunto, Mallegni è riuscito a fare ciò che dovevamo fare noi. Comunque non mi rimprovero nulla, se non di aver appoggiato Giovannetti nel 2018".

Simoni legge l’esito del voto come una mancata comprensione da parte della città del progetto presentato. "Evidentemente i cittadini non hanno niente di cui lamentarsi – rimarca – e per loro le cose vanno bene così. Penso alle criticità del Pollino, di Strettoia ma anche di Focette, la zona a cui da sempre sono legato: anche qui va bene alla gente il caos delle discoteche e approva lo stato di abbandono. Eventuali alleanze per il ballottaggio? Parlerò con i miei e prenderemo una decisione assieme. È necessario riflettere con attenzione: adesso non sono in grado di dire niente ma tengo le porte aperte. Ovviamente Giovannetti se non era buono ieri non potrà diventarlo in futuro. Noi l’abbiamo già giudicato sul campo ritenendolo poca cosa ieri. E poca cosa oggi".

All’ultimo posto, nella sfida di ieri pomeriggio, si è piazzato Luca Mori. Il consigliere uscente del gruppo misto, in quota Italia Viva, era alla sua prima candidatura a sindaco e aveva dichiarato di voler puntare alla doppia cifra, ossia come minimo al 10%. Aspirazione che si è fermata, invece, all’8.39%. "Siamo stati un po’ inferiori alle attese – riconosce – in quanto speravo nella doppia cifra. Ma l’8.3% non è brutto, quasi mille voti non sono da buttare. Semmai sono stati bravi gli altri candidati ad aver preso parecchi voti. Sinceramente per Giovannetti aspettavo un esito del genere, mentre devo fare i complimenti a Borzonasca perché a mio parere ha ottenuto un ottimo risultato. Detto questo, il trend generale è quello di un’evidente riduzione della partecipazione degli elettori, pertanto non è un fenomeno solo di Pietrasanta".

Mori ha concluso la lunga ed estenuante giornata di ieri con una sana sbicchierata. Con la mente proiettata a mercoledì sera, quando la lista “Alternativa per Pietrasanta“ si riunirà: "Parleremo su cosa fare da qui in avanti. Mi corteggeranno tutti? Non lo so, al momento non mi ha cercato nessuno. Ho chiamato gli altri tre candidati per complimentarmi con loro – conclude – anche se in piazza Matteotti ho visto solo Giovannetti e gli ho stretto al mano per l’ottimo risultato".

Francesca Navari

Daniele Masseglia