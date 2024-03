Silvia Bertolucci: "Il genere? Lo prevede la nostra Costituzione. In giro troppa ideologia"

L’importanza della lotta per i diritti, per l’emancipazione e le conquiste ottenute. La disparità e la violenza di genere ancora impellenti e le risorse concrete per contrastarli. Questo è l’8 marzo, così come l’obiettivo della Commissione pari opportunità e della sua presidente, Silvia Bertolucci.

Domani ricorre la Giornata Internazionale della Donna. Perché è importante celebrarla?

"La festa della donna è una giornata che deve essere celebrata. Le donne devono avere una giornata a loro dedicata, anche se in realtà il percorso attivato con la Giunta e le consigliere comunali ha l’obiettivo di porre l’attenzione sulle donne non solo in occassione della festa ma tutto l’anno. È importante celebrare l’8 marzo ma non dimenticarlo mai. Anzi. Gli eventi che come Commissione Pari Opportunità sono stati individuati durante l’anno vanno in questa direzione: bisogna focalizzare una problematica che è quotidiana. Durante la giornata di domani o quella sulla violenza di genere siamo chiamate sicuramente a fare una riflessione più profonda, però in realtà la nostra volontà è di non perdere mai di vista le problematiche che quotidianamente ci coinvolgono".

L’altro ieri, un ragazzo di 27 anni è stato ferito dal padre per aver difeso la madre, sottoposta alle continue violenze del marito. Come possono cambiare le cose e il Comune come si impegna a farlo?

"Il Comune si impegna cercando di porre più possibile attenzione su una problematica che, ahimè, è permanente. L’importante è non abbassare mai la guardia e cercare quanto più di individuare giornate dedicate e tese, se possibile, non solo a informare ma anche prevenire ed educare. C’è una mancanza di educazione, al rispetto, all’ascolto, questioni che io stessa mi pongo".

Quali sono le risorse concrete per sostenere le donne ad uscire dalla spirale della violenza?

"Siamo parte attiva come Comune, con Asl e un’assistente sociale di riferimento, nei percorsi di assistenza e sostegno che si attivano col codice rosso e sono forniti a donne vittime di violenza. Su ogni singola persona viene fatto un progetto per il raggiungimento dell’autonomia, e quando esso prevede spese, come corsi che permettano loro di avviarsi al lavoro per divenire economicamente indipendenti, il Comune eroga queste risorse. Insieme ad Asl e il centro antiviolenza del territorio, il Comune ne è assolutamente attore".

Ci sono, appunto, percorsi per l’inserimento nel mondo del lavoro così da essere indipendenti economicamente?

"Premesso i percorsi di assistenza che garantiamo, ci siamo attivati quali Commissione pari opportunità per l’istituzione di un bilancio di genere. Primo passo verso questo bilancio è la richiesta ufficiale e formale ad Anci per aderire all’accordo territoriale per i comuni al fine di porre in essere tutte le azioni al contrasto della violenza fondata sul genere. Anci ci ha dato indicazioni e abbiamo predisposto una delibera di giunta che andrà all’approvazione della prossima giunta. Una volta approvata la delibera con cui Viareggio diventerà formalmente parte dell’accordo territoriale di Anci verrà istituito un apposito capitolo con risorse specifiche per l’istituzione di un bilancio di genere"

A proposito di genere, c’è stato un ampio dibattito all’ultimo consiglio comunale...

"Voglio specificare che per parità di genere si intende la garanzia costituzionale della possibilità di partecipare alla vita economica, politica e sociale, senza nessun ostacolo connesso a sesso, etnia, lingua, religione, ideologia politica, censo e ceto di appartenenza. È un diritto fondamentale che si richiama all’articolo 3 della Costituzione, dunque all’uguaglianza di tutti cittadini, al 37, per la parità tra uomo e donne nel lavoro da, ovviamente, tradurre in pratica e all’articolo 51, per quanto riguarda l’accesso ai concorsi pubblici. Negli obiettivi dell’Agenda 2030 c’è proprio la parità di genere, perché senza parità non c’è uno sviluppo sostenibile. Se qualcuno non lo ha chiaro basterebbe leggesse la nostra Carta Costituzionale".

Ci sono dei passi avanti, ma sembra rimanere ancora un gap...

"C’è ancora tanto da fare. Io svolgo la professione da tanti anni e ammiro chi dice che riesce a fare tutto e a gestirlo bene. Io cerco di fare il possibile, eppure non raggiungo mai quello cui vorrei aspirare. Chi svolge lavoro autonomo oggi come donna ha grandi difficoltà. Per questo c’è molto fare, e la Commisione pari opportunità, parte anche di quella della provincia di Lucca, tentiamo di estendere l’impegno di parlare di politichedi genere oltre il territorio comunale e in tutta la provincia"

Nella sua carriera da avvocato, ha avuto difficoltà legate a questioni di genere?

"Personalmente no. Mi occupo di diritto amministrativo e ho spesso a che fare con pubbliche amministrazioni e non mi sono mai sentita in difetto. A volte ho però la sensazione che l’interlocutore, laddove si trovi di fronte ad una donna piuttosto che un uomo, la consideri meno autorevole e non si ponga nella stessa maniera. Oggi siamo abituati ad urlare: chi grida più forte è quello più bravo e ascoltato. E purtroppo penso sia un po’ un costume dei tempi, che va al di là dell’essere uomo o donna, per cui se sei una persona educata, sei una persona che l’interlocutore reputa non all’altezza".