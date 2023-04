Siglato l’accordo Comune-sindacati

È stato siglato l’accordo tra i sindacati e il Comune. Presenti, oltre alla sindaca Simona Barsotti ed al consigliere delegato al bilancio Adolfo Del Soldato, i rappresnetanti di Cisl, Cgil e Uil. Nel corso dell’incontro, è stata analizzata la situazione del Comune in dissesto, sottolineando come nel 2022 le difficoltà siano state affrontate con determinazione. Difficoltà che riguardano essenzialmente tre fattori: i tempi lunghi di pagamento al 31 dicembre 2022, anche se ad oggi si paga a cinque giorni e l’ente dispone di circa quattro milioni di liquidità; la necessità di recuperare il grave disavanzo risultante dal rendiconto 2021; e infine il caro energia che aggrava ulteriormente e pesantemente gli equilibri di bilancio ma sul quale è in via di definizione un contratto per un projet riguardante l’efficientamento.

"Le scelte e i dati presenti in questo bilancio – spiega il delegato Del Soldato – non tengono conto dell’avanzo libero presunto di amministrazione che presenta, ad oggi, un dato molto positivo che sarà preso in considerazione dopo il riaccertamento ordinario dei residui e dopo il rendiconto di gestione 2022". Mentre la sindaca sottolinea "l’obiettivo prioritario di ripristinare alcuni servizi alle persone disabili, in particolare l’Aiuto alla Persona per percorsi di autonomia e integrazione e i servizi scolastici". Inoltre, sono stati assunti impegni sulle tematiche sanitarie e socio-sanitarie di zona e per un forte recupero dell’evasione fiscale. Comune e sindacati hanno dato disponibilità alla stesura di un calendario periodico di incontri, attraverso una costante informazione, attraverso la condivisione delle scelte di carattere tributario e tariffario e circa l’organizzazione dei servizi sociali, scolastici e sanitari sul territorio.