Sicurezza sulle spiagge Iniziativa con le scuole

Oltre 500 ragazzi sulla spiaggia di fianco al pontile di Lido di Camaiore hanno partecipato a "Papà ti salvo io", la giornata ludico formativa dedicata alla sicurezza in spiaggia e in mare. L’iniziativa promossa dall’associazione Balneari di Lido di Camaiore, ha visto la presenza dell’amministrazione con il vice sindaco Andrea Favilla e le assessore al sociale Anna Graziani e alla pubblica istruzioni Claudia Larini, che hanno sottolineato l’importanza di coinvolgere le scuole per sensibilizzare i bambini su questi temi e farli incontrare con tutte le realtà che operano sulle nostre spiagge durante l’estate ormai alle porte.

Esercitazioni, laboratori, giochi e dimostrazioni grazie alla presenza di Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Società Nazionale Salvamento, scuola Max unità cinofila di salvamento nautico di Marina di Massa, Misericordia e Croce Verde. Gli alunni delle scuole elementari dell’istituto Gaber hanno vissuto una mattinata unica, imparando (divertendosi) quanto siano importanti la prevenzione e la sicurezza in spiaggia, il rispetto dell’ambiente e del territorio.

"Vogliamo ringraziare tutti gli enti e le realtà presenti – commenta il presidente dell’associazione balneari Marco Daddio – e ovviamente i bambini e gli insegnanti per la collaborazione e l’entusiasmo. Siamo all’inizio della stagione e ci teniamo alla sicurezza e al rispetto dell’ambiente, valori su cui deve basarsi un turismo come il nostro formato famiglia". Una bella merenda ha concluso l’evento grazie al panificio La Spiga che ha offerto uno spuntino per tutti i bambini e grazie alla Versilia Food Service che ha fornito le bevande.

RedViar