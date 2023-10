Sicurezza sul lavoro. Chiesto un osservatorio

Di fronte alla drammatica escalation di morti sul lavoro, anche a Pietrasanta viene lanciata la proposta di un osservatorio comprensoriale permanente che punti a una maggior sicurezza negli ambienti lavorativi. È questo l’obiettivo della mozione protocollata da “Insieme per Pietrasanta” dopo che il gruppo consiliare ha recepito il documento del Pci di Lucca e della Versilia inviato a tutti i comuni versiliesi e già approvato all’unanimità a Massarosa e Forte dei Marmi. "Secondo i dati Inail – scrive ’Insieme’ – nei primi otto mesi del 2023 sono state 657 le morti sul lavoro, quasi tre al giorno. Numeri allarmanti per una sciagura che purtroppo tocca da vicino anche la nostra comunità. Il recente appello del presidente Mattarella alla 73ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro non deve rimanere inascoltato: l’obiettivo della mozione è istituire insieme agli altri comuni un osservatorio che in sinergia con parti sociali, Asl, Inail e Ispettorato del lavoro verifichi la sicurezza nei luoghi di lavoro del territorio".