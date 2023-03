Sicurezza stradale a Motrone Borzonasca: "Subito la rotatoria"

"La realizzazione della rotonda di Motrone non può più attendere: in caso di vittoria alle elezioni sarà una delle prime opere a cui daremo il via nel primo anno di mandato". La promessa porta la firma del candidato sindaco del centrosinistra Lorenzo Borzonasca in vista delle amministrative del 14-15 maggio. "Da tempo – spiega – i cittadini chiedono, invano, maggior sicurezza in quel tratto di Aurelia da sempre ad alto tasso di pericolosità. Promesse e proclami, fino a un desolante nulla di fatto. Un immobilismo, quello della giunta Giovannetti, su cui pesa la perdita del finanziamento da 800mila euro che il governo aveva stanziato anni fa per l’antico forte di Motrone. Un contributo che non pesava sulla collettività e in cui era prevista anche la messa in sicurezza della viabilità della zona. Oltre alla raccolta firme rimasta inascoltata".