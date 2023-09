Sicurezza e centrimetri di legalità

Tommaso Strambi

Il tema è di quelli che scottano. Come ha compreso anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Per anni è stato un cavallo di battaglia idenditario della destra all’opposizione. Ma ora che con la premier Giorgia Meloni il centrodestra è al governo, come in un gioco di specchi, ecco che anche il centrosinistra suona l’allarme sicurezza. Così poche notti fa il primo cittadino di Firenze (a primavera nel capoluogo toscano si torna alle urne) ha fatto una passeggiata notturna con il cellulare in mano per registrare un video sullo stato dell’arte. Tra giovani nel pieno della movida, sbandati di varia umanità e clochard, Nardella ha scoperto un mondo.