Sicurezza del territorio. Si scava in via Balza Fiorita. Dopo Pasqua via al cantiere

La messa in sicurezza del territorio continua ad assorbire una percentuale importante delle energie messe in campo dalle amministrazioni locali. A Camaiore, sono iniziate le operazioni preliminari per la realizzazione del bypass in via Balza Fiorita, la strada spezzata a metà dallo smottamento del versante della collina. Due giorni fa, gli operai hanno iniziato a scavare a monte del vecchio tracciato della strada, dove sarà ricavata la nuova pista su cui, nel giro di un anno, troverà posto la nuova viabilità. I lavori sono andati avanti ancora ieri mattina: questo primo scavo ha l’obiettivo di allargare lo spazio transitabile, in modo da portar su il macchinario che nelle prossime settimane verrà usato per piantare i micropali destinati a mettere in sicurezza la strada. Una fila sarà posizionata a monte, per trattenere il pendio scavato, e una a valle, con l’obiettivo, tra gli altri, di sorreggere una parte della strada che verrà realizzata a sbalzo. Adesso i lavori si fermano per qualche giorno: devono arrivare i materiali necessari all’apertura del cantiere e, spiegano dal Comune, "bisogna attendere condizioni geologiche più favorevoli". I lavori saranno avviati dopo Pasqua.

Anche a Massarosa l’attenzione è alta sul fronte degli smottamenti che hanno messo in difficoltà il territorio nelle ultime settimane. Nei giorni scorsi, si è tenuto un incontro tra l’amministrazione e il comitato di frazione di Massaciuccoli per fare il punto sui lavori di riapertura di via Pietra a Padule, l’arteria che collega l’abitato di Massaciuccoli al resto del territorio di Massarosa, rimasta interdetta per una settimana a causa di uno smottamento. "Abbiamo fatto il punto sulla fine dei lavori – spiega l’assessore competente Stefano Natali – e sull’intervento che abbiamo messo in campo per cercare di riaprire la strada a doppio senso. Ora ci aspettano ulteriori analisi e studi per capire se ci sia o meno bisogno di agire ancora per la messa in sicurezza della strada. Riaprire via Pietra a Padule è costato 70mila euro: tutte risorse del Comune. Stiamo preparando le schede da mandare in Regione, nella speranza che da Firenze arrivino dei contributi". Passi in avanti anche per la frana in località San Rocco, mentre sul tavolo ci sono le future operazioni di prevenzione. "Per lo sfalcio dell’erba, che vale sia per la prevenzione che per la sicurezza della viabilità – conclude Natali – abbiamo a disposizione 180mila euro, 140mila dei quali verranno spesi per la pulitura delle zanelle e delle caditoie. Alcuni dei lavori sono già stati fatti, altri stanno per partire. E a breve daremo un incarico per la ripulitura delle zone più a rischio dal punto di vista idrogeologico: le aree collinari, quelle intorno al lago di Massaciuccoli e le arterie principali del territorio".

Daniele Mannocchi