Sicurezza del territorio. Cantiere su via Vergemoli. Via al terzo lotto di lavori

Partirà martedì il cantiere del secondo e terzo lotto per la regimazione delle acque in via Verzentoli a Nocchi, da tempo oggetto di disagi dovuti al maltempo: si tratta di una strada che originariamente era un vero e proprio canale di scolo. Sull’area, nel 2014 e nel 2016, furono eseguiti interventi in somma urgenza, con la costruzione di un muro di contenimento in cemento armato lungo la sede stradale, la regimazione delle acque superficiali e la loro canalizzazione in un tratto di canale ripristinato, oltre alla realizzazione di un pozzetto di salto per rallentare il deflusso. Interventi, però, soltanto locali, che si limitano a regimare le acque nelle aree di maggiori pericolo.

A metà 2023, l’amministrazione ha iniziato il complesso intervento per regimare definitivamente le acqua piovane. Adesso, parte l’intervento conclusivo. Verrà realizzata la continuazione del canale di scolo su tutto il tratto rimanente di via Verzentoli, fino a ricongiungersi con via Pertini e convogliare quindi nel Torrente Lucese (l’attraversamento dell’incrocio verrà effettuato tramite un tratto tombato finale). Sul lato opposto al canale, invece, sarà realizzata una cunetta per la raccolta delle acque meteroriche che potranno comunque provenire dalla strada (funzione di zanella). Per consentire l’inserimento dei manufatti, è stata progettata la sopraelevazione della quota stradale, così da trovare la larghezza necessaria senza ricorrere a scavi di sbancamento (che avrebbero comportato costose opere di sostegno).

L’investimento dei tre lotti si attesta sul milione e 300mila euro: per il secondo e terzo lotto, la spesa è pari a 950mila euro ed è stata finanziata dal Pnrr. "Sta per partire uno dei cantieri strategicamente ed economicamente più importanti del 2025 – commenta l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche –; tre lotti di lavoro che andiamo a concludere per risolvere definitamente un problema grave, con anni di disagi per il Comune e per i cittadini. Una promessa fatta, un impegno preso con la comunità della zona che finalmente vede il suo punto finale".

Durante i lavori, che dureranno 5/6 mesi, vigerà il divieto di sosta e transito dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18, e il sabato dalle 8 alle 12; il cantiere verrà interrotto (e la viabilità riaperta) la domenica e festivi. Ci saranno, poi, 3 giorni di chiusura totale della viabilità per permettere particolari interventi sulla strada.