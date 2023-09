"Sicurezza a Querceta: 'Servono i tutor e le Aree 30' - Creare Futuro"

Sì ai tutor e alle "aree 30", no agli autovelox. È la posizione di "Creare futuro" in merito al tema dell’alta velocità, tornato alla ribalta dopo la tragica scomparsa di Fulvio Brunini, investito lungo la via Apli Apuane.

"Sia l’amministrazione provinciale, sia quella comunale, hanno dato la loro disponibilità a intervenire sulla sicurezza delle arterie stradali del territorio – si legge in una nota –; entrando nel merito delle azioni concrete che potrebbero essere messe in atto, siamo d’accordo con l’idea avanzata dal vicepresidente della Provincia Nicola Conti che propone di installare il sistema di tutor, che non punisce chi sbadatamente supera anche di poco il limite, ma induce a rispettarlo per un lungo tragitto, con un oggettivo vantaggio in termini di sicurezza".

Di contro, "Creare Futuro" non vede di buon occhio gli autovelox: "Sono macchine mangiasoldi, più che veri e propri deterrenti alla velocità. Provocano brusche e improvvise frenate, aumentando il rischio di tamponamenti. Inoltre, crediamo che vada estesa la positiva esperienza, avviata da anni con ottimi risultati, delle aree 30 nei centri abitati e nei borghi. Il limite a 30 chilometri nelle zone ad alta urbanizzazione residenziale rappresenta un elemento di sicurezza per i pedoni, gli anziani, le carrozzine e i bambini".

C’è infine un ultimo elemento da tener presente. "Riteniamo che l’amministrazione debba riprendere a svolgere azioni costanti di informazione e formazione con il coinvolgimento attivo della popolazione su tematiche importanti per la qualità della vita, come appunto il rispetto del Codice della Strada, le buone pratiche alimentari e di tutela della propria salute e il contrasto alle dipendenze da alcol, fumo, droghe, ludopatie e così via. Queste cose si fanno attraverso incontri nelle frazioni, diffusione di informazioni, programmazione di conferenze e convegni e soprattutto la realizzazione di progetti pensati assieme alle nostre scuole e agli insegnanti".

RedViar