Sib: "Ora le verifiche del governo"

Il sindacato dei balneari Sib continua la sua battaglia contro le aste puntando tutto sulla inapplicabilità della direttiva Bolkestein al caso italiano. Come più volte ribadito dai balneari, l’articolo 12 della direttiva dei servizi stabilisce il principio della "scarsità di risorsa" come prerogativa per andare alle evidenze pubbliche. "Cosa che comporterebbe l’impossibilità di rilascio di nuove concessioni – precisa il presidente del Sib Antonio Capacchione –; è stato chiarito che la scarsità deve essere stabilita combinando un approccio generale con una valutazione caso per caso. Sotto questo aspetto, la Corte smentisce il Consiglio di Stato che ha stabilito la scarsità con criteri generici".

"Il governo deve accelerare – continua Capacchione – nella ricognizione delle concessioni demaniali vigenti per la verifica della ’scarsità’. Serve subito una nuova legge; lo Stato non tradisca gli imprenditori balneari che hanno avuto l’unico torto di aver creduto nelle sue leggi. Nessuno deve essere privato dei suoi beni senza un giusto indennizzo. Si precisa, in proposito, che il suolo è pubblico – conclude il presidente del Sib – ma l’azienza che vi insiste è privata".