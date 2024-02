Com’è nata la comunità di ebraica di Viareggio?

"Verso la fine dell’800, quando alcuni ebrei livornesi si trasferirono a Viareggio per commerciare in abbigliamento e tessuti".

Com’è cambiata la vita della comunità durante il fascismo?

"Pensate solo che per catturare gli ebrei c’era una tariffa: 5000 lire per gli uomini, 3500 per le donne, 1500 per i bambini. Questo favoriva spiate e delazioni da parte della popolazione. I bambini ebrei, poi, furono mandati via da tutte le scuole d’Italia".

Com’è stato per la sua famiglia?

"Sfollò in un paesino sopra Pescaglia, ma non ebbe grossi problemi: gli abitanti e il parroco del paese portavano loro da mangiare. Altri non furono così fortunati…"

Esistono ancora discriminazioni nei confronti degli ebrei?

"Purtroppo c’è un bel ritorno di antisemitismo. Vediamo l’esempio anche delle mani alzate fasciste. Non è un bel segno".

È preoccupato per il nuovo conflitto tra Israele e Palestina?

"Siamo tutti preoccupati quando c’è una guerra. La situazione è molto delicata. Noi preghiamo per la pace".

Quali iniziative per il futuro?

"Ogni anno, col Comune e Anpi, organizziamo iniziative per ricordare. Quest’anno abbiamo deposto le due pietre d’inciampo dedicate a Jeannette Levi e a Umberto Boni “Cravache".

Qual è il futuro della comunità ebraica di Viareggio?

"Stiamo cercando di andare avanti il più possibile il nostro gruppo diminuisce sempre di più. Siamo pochi, ma ci facciamo sentire".