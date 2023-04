"Siamo noi ad aver salvato il teatro" La Lega e il vincolo sul Politeama

VIAREGGIO

"Il vincolo di interesse culturale da noi richiesto ed ottenuto ha evitato che il teatro Politeama potesse divenire un centro commerciale. Qualcuno intende riprovarci?". A porsi questo interrogativo è il consiglio direttivo della Lega di Viareggio dopo la recente intervista rilasciata dal sindaco, Giorgio Del Ghingaro, a La Nazione. "Va, infatti, ricordato che nei giorni in cui si avvicinava la chiusura del Teatro Politeama e quindi la riconsegna delle chiavi dalla società che lo gestiva al Comune di Viareggio – si parla di ottobre, primi di novembre del 2018 – il Consiglio Comunale – ricorda la Lega – stava affrontando l’approvazione del Regolamento Urbanistico con la discussione della fase delle osservazioni". "In quei momenti - osservanno ancora dal partito di Salvini –, dove ormai la chiusura della struttura era non solo imminente ma assolutamente certa, erano molti in città a temere che da qualche parte si stesse pensando ad una modifica della normativa urbanistica che permettesse di trasformare il Teatro Politeama in un centro commerciale, perdendone per sempre il suo patrimonio culturale. Quindi bisogna dire grazie alla Lega se oggi lo stabile del Teatro Politeama gode del vincolo di interesse culturale e non potrebbe mai essere destinato a diversa attività malgrado i numerosi appetiti che forse non sono ancora sopiti". "Cosa intende dire il Sindaco quando afferma di voler investire il consiglio comunale della decisione sul futuro del Politeama? Non sarà mica - conclude il Consiglio Direttivo della Lega di Viareggio – che si stia già pensando ad ipotesi aberranti e si vuole scaricare la responsabilità sui Consiglieri Comunali per non tirarsi la colpa addosso?".