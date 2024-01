Si teme l’impunità: "Sarebbe ingiustizia"

La speranza dei parenti è che siano confermate le condanne agli imputati. "Questo sarebbe un fatto storico per il nostro Paese - ha detto Marco Piagentini, presidente dell’aAssociazione ‘Il mondo che vorrei’ - per il semplice fatto che per la prima volta verrebbero condannati manager di aziende pubbliche". Daniela Rombi che ha perso la figlia Emanuela, vuole che non ci sia impunità per i colpevoli. "Sarebbe un brutto insegnamento soprattutto per i giovani - ha spiegato - ormai i nostri cari non ce li restituirà nessuno, però non sarebbe giusto dover constatare che nessuno paghi per le proprie responsabilità". L’avvocato di parte civile Gabriele Dalle Luche e legale dell’associazione ‘Il Mondo che vorrei’ evidenzia che "L’udienza potrebbe disegnare scenari che non ci vogliamo immaginare. Ci potrebbe essere una decisione di remissione alla Corte Costituzionale. Remissione che sospenderebbe il giudizio in Cassazione e potrebbe esserci anche un nuovo passaggio in Appello". Secondo il legale non sarebbe da escludere che in caso di conferma delle condanne, gli imputati facciano ricorso alla Corte di Giustizia Europea.