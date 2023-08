Si spengono le luci sul Pucciniano Il dittico Tabarro e Bartok sul palco

L’ultima rappresentazione dell’edizione 2023 del Festival Puccini vede in scena l’interessante e innovativo allestimento del dittico Il Tabarro di Giacomo Puccini e l’opera di Bartok il Castello del duca Barbablu, coproduzione con il Teatro dell’Opera di Roma di Bela Bartok. Due atti unici rappresentati per la prima volta nel 1918 a New York e Budapest. Con Il Tabarro, atto unico del Trittico pucciniano, il maestro porta in scena le vicende di una società di degrado, di persone che hanno bisogno di dare una motivazione alla vita grama e il tradimento, l’amore clandestino è una scossa a questa vita di sacrifici.

La vicenda è ambientata su una chiatta della Senna e ha ancora una volta una fina drammatica, la morte dell’amante, ucciso dal marito tradito.La regia dello spettacolo e l’adattamento scenografico sono del o regista tedesco Johannes Erath. Lo spettacolo porta sul palco giochi di luci e proiezioni di grande impatto che fanno da sfondo alle straordinarie interpretazioni degli interpreti Giorgetta Monica Zanettin, Luigi Azer Zada, Michele Lucio Gallo, la Frugola Loriana Castellano. Completano il cast Il Tinca Enrico Casari Il Talpa Francesco Auriemma. Un Venditore di canzonette Gianmarco Latini Mastini Due amanti Francesca Mannino - Marco Montagna Le Midinette Monica Arcangeli - Nicoletta Celati - Francesca Scarfi - Taisiia Gureva - Sara Guidi - Federica Nardi Voce di sopranino Masami Tsukamoto.

Il Castello del duca Barbablu ha come protagonisti Andrea Silvestrelli e la sua ultima moglie Judit interpretata da Szilvia Voros. Sul podio del Festival Puccini , apprezzato alla prima, il direttore Michele Gamba. I costumi sono di Noëlle Blancpain Orchestra e Coro del Festival Puccini Maestro del Coro Roberto Ardigò assistente alla regia Chiara Osella assistente costumista Giuditta Verderio disegno luci Alessandro Carletti video Bibi Abel sound designer Luca Bimbi. Appuntamento al 2024 per celebrare 70 anni del Festival, l’unico al mondo intitolato a Giacomo Puccini e per ricordare l’anniversario dei 100 anni dalla scomparsa del Maestro.