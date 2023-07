Si ribalta furgone con l’esplosivo Paura a Corvaia, ferite due guardie

Un mezzo carico di esplosivo si è ribaltato. Traffico in tilt e lunghe code nella zona di Corvaia dove non sono mancati momenti di paura. I due occupanti del mezzo – due guardie giurate – sono ricoverati in ospedale: il passeggero è in condizioni più gravi avendo riportato diverse fratture. L’incidente è accaduto ieri mattina poco dopo le 9 alla curva di Corvaia: un autocarro Iveco della ditta Lazzeri di Pontestazzemese, specializzata nel trasporto di esplosivi per cave, stava scendendo verso mare per portare materiale dal deposito fino a una cava a Massa quando, alla curva, ha perso la tenuta di strada andando ad invadere la semi carreggiata opposta (per fortuna in quel momento non stava sopraggiungendo alcun mezzo) e finendo la corsa contro il muro dell’argine del fiume poco più a valle dei Magazzini Bracchi. L’autocarro si è ribaltato: il conducente L.C. di 56 anni di Seravezza – nonostante le gravi ed evidenti ferite alla testa – è riuscito subito ad uscire autonomamente dall’abitacolo mentre l’altra guardia giurata M.P. di 55 anni di Stazzema è rimasta incastrata all’interno.

Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti tre equipaggi della polizia municipale di Seravezza con la presenza del comandante Mauro Goduto, oltre ad un’ambulanza della Croce Bianca di Querceta. I vigili del fuoco, con camion e jeep, hanno agevolato le operazioni di salvataggio del passeggero liberandolo dal mezzo e permettendo così di trasportarlo all’ospedale dove gli sono state riscontrate diverse fratture. La municipale, con l’ausilio dei carabinieri di Seravezza, dopo aver appreso che il carico era esplosivo, ha messo in atto tutte le strategie per garantire la massima sicurezza: è stata chiusa la Provinciale deviando il traffico sulle strade interne di Corvaia. Complessivamente la circolazione è stata interrotta per poco meno di un’ora causando non pochi problemi di congestione per il frequente passaggio di mezzi pesanti nelle vie secondarie.

Per estrarre il materiale trasportato nel migliore dei modi è intervenuto un altro mezzo della ditta specializzata chiamato appositamente, con operatori formati ad assicurare la totale sicurezza dell’intervento. Solo al termine di ogni operazione è stata regolarmente riaperta la strada. Le precise cause del sinistro sono ancora al vaglio della polizia municipale. Nel frattempo l’autocarro è stato riaffidato alla ditta.

Francesca Navari