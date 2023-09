Si ribalta con l’auto sul viale: grave ventenne

FORTE DEI MARMI

Ha sbandato nel cuore della notte ribaltandosi con l’auto. Un ventenne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Massa dopo essersi cappottato sul lungomare all’altezza del bagno La Fenice. L’incidente è accaduto intorno alle 4,30 e fortunatamente non ha coinvolto altri mezzi: il ragazzo – un americano della California – per cause ancora in corso di accertamento ha improvvisamente perso il controllo dell’auto sulla quale stava viaggiando da solo. La vettura ha continuato a procedere come una scheggia impazzita e dopo un testacoda si è ribaltata.

Il forte botto ha svegliato alcuni residenti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute l’auto medica di Querceta, un’ambulanza della Misericordia di Forte dei Marmi, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di rito. I pompieri hanno estratto non senza difficoltà il ventenne straniero dall’abitacolo, nel ribaltarsi infatti un braccio del giovane è rimasto incastrato tra le lamiere. Con un delicato intervento il conducente è stato liberato e subito assicurato sulla barella e

trasportato in codice rosso all’ospedale di Massa dove si trova ricoverato per varie fratture agli arti superiori. I risultati dell’alcoltest potranno fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente.

Fra.Na.