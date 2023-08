Si raccolgono fondi per il laboratorio polifunzionale

Due serate di festa legate da uno scopo benefico. Domenica 20 agosto e domenica 27 nel sagrato della Chiesa di S. Rita (ex campo d’aviazione) intrattenimento e solidarietà. Solidarietà, perchè l’incasso delle due serate andrà totalmente a favore del progetto che don Luigi Pellegrini sta portando avanti da diversi anni, l’acquisto e la ristrutturazione del capannone-laboratorio destinato al campo della Casa Famiglia Giovanni Paolo II°. Un semplice campo incolto donato alla parrocchia è prima diventato un orto sociale, quindi una fattoria con tanti animali (anche esotici) con un percorso spirituale grazie al giardino medievale tipico dei conventi; l’obiettivo successivo è l’acquisto del capannone adiacente per adibirlo a laboratorio polifunzionale con annessa cucina, tutto questo per rendere autonomi economicamente i ragazzi e le persone ospitate nella Casa Famiglia di Via Pascoli. Il programma di domenica 20 agosto: alle 19 l’apertura della mostra di quadri di artisti contemporanei portati dall’U.C.A.I., che saranno battuti all’asta la domenica successiva. Alle 20 cocktail preparati da Leonardo, apericena e cocomerata. Alle 21 don Luigi illustrerà nel dettaglio il progetto di ristrutturazione del laboratorio, subito dopo grande musica con il Maestro Luigi Nicolini che suonerà le migliori colonne sonore di film di successo, con un intermezzo poetico affidato a Renato Gérard. C.S.