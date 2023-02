Si può ballare fino a notte fonda Il programma del fine settimana

“Andasti o giovinastro al gran veglione. Al braccio ti abbiam visto di una bionda...”. Mai canzone, addirittura del 1924, ossia “Risveglio dopo l’orgia” scritta da Curzio Caprili, è così mai attuale. E allora diamo un occhio al programma dei veglioni di questo secondo weekend del Carnevale di Viareggio.

Da oggi, dopo il Rione Marco Polo, torneranno le affollatissime feste del Corsaro Rosso (fino a domenica) al Vialone a ingresso libero e con 5 dj in consolle: Irene, Vale, Gigo, Danny Freaks e Ludo dj. Al Carpe Diem, sarà “Sbarcano i pirati”, festa in maschera a tema caraibico con l’animazione di Tore, storico disc jockey del Carnevale (ci sarà anche l’angolo per le foto di rito). Sempre oggi al Cro Darsene seconda festa con la musica di Burlamacco e la band delle Anguille Cee (nate da una costola dei Masnada).

Domani si svolgeranno il “Veglione in maschera” organizzato dal Rotaract Club Viareggio-Versilia dalle 20 in poi al Palace Hotel e la festa alla Capannina del Marco Polo con il dj set di Andrea Paci e special guest il cantante Matteo Cima, mattatore degli ultimi anni della canzone di Burlamaccco con “Siamo sul carro”, che ha sfondato quota 400mila visualizzazioni su Youtube, “La gioia d’esser nati qui”, “Sei”, “La stella che brilla” e “L’amore a Carnevale”. Alla Costa dei Barbari sulla Marina di Levante tornerà il classico “Giarrettiera piccante Veglione in maschera” organizzato dal Club italiano del peperoncino.

Si chiude domenica con la festa anni ‘70 e ‘80 e la musica di Paci all’Hotel Esplanade dalle 21 in poi e al Bistrot della Cittadella con la cena-veglione con i dj Lebigre e Sacchelli.

D.P.