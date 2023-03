Si potenzia la rete elettrica Stop alla luce

Il piano di potenziamento del sistema elettrico da parte di E-Distribuzione proseguirà domani con un intervento che sarà effettuato al Crociale nella giornata di oggi. I lavori consistono nel restyling della cabina “Crociale”, che costituisce uno snodo elettrico importante per alimentare l’area dell’omonima via Crociale e delle limitrofe vie Andreotti, Traversa, Galvani, Cava e dintorni. "I tecnici dell’azienda elettrica – spiega Enel in una nota – procederanno con la sostituzione della componentistica elettromeccanica attraverso l’installazione in cabina di nuove apparecchiature motorizzate, dotate delle migliori innovazioni tecnologiche, utili a completare l’automatizzazione della porzione di rete elettrica interessata dall’intervento. In tal modo, sarà possibile garantire qualità e continuità del servizio lungo le linee collegate".

Le operazioni, di conseguenza, dovendo essere eseguite di giorno richiederanno per ragioni di sicurezza un’interruzione temporanea del servizio elettrico a partire dalle 9, con la conclusione in programma nel pomeriggio. "Grazie al bypass da linee di riserva – prosegue il gestore elettrico – l’area del ’fuori servizio’ sarà circoscritta a gruppi di utenze nelle vie interessate. I clienti sono stati informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nella zona coinvolta. I lavori sono stati programmati di sabato per diminuire i disagi alle attività operative negli altri giorni feriali. Raccomandiamo di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche". In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.