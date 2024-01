Si potenzia il depuratore. Intervento da 4,5 milioni. Stop divieti balneazione

Ridurre al minimo, se non azzerare del tutto, il rischio di futuri divieti di balneazione che fanno male non solo all’ambiente ma anche al dna turistico della nostra zona. È un’ambizione importante quella legata al maxi intervento di Gaia da 4,5 milioni di euro in partenza in autunno al depuratore del Pollino. Il via libera del Cda è atteso a giorni e andrà di pari passo con un altro impegno, ancora più importante, che vedrà il gestore idrico concepire un Piano integrato per la costa apuo-versiliese insieme alla Regione e ai comuni interessati, sempre con l’obiettivo di sanare criticità annose.

Innanzitutto il depuratore di via Pontenuovo, il cui potenziamento è stato finanziato con fondi Pnrr sulla linea di finanziamento del ministero della transizione ecologica. L’impianto, che in estate raggiunge una portata di 45mila abitanti, verrà migliorato sotto vari aspetti, a partire dai miasmi avvertiti dalla popolazione. Per abbatterli saranno costruiti due nuovi capannoni, realizzate cinque vasche coperte per la raccolta delle acque reflue e attivati quattro impianti di trattamento dell’aria. Prevista più efficenza anche nella gestione dell’acqua trattata, dell’acqua di prima pioggia (verrà aumentata la capacità di stoccaggio riducendo la probabilità che scattino divieti di balneazione in seguito a temporali o piogge abbondanti) fino ai fanghi attraverso un procedimento che porterà a un minor quantitativo di materiali di risulta.

Passando invece alle sfide future, c’è molta attesa per il convegno "Un piano strategico per la costa apuo-versiliese" in agenda domani alle 9,30 al Palazzo Ducale di Massa. "Gli studi recenti – spiega Gaia – mostrano che la salvaguardia e la tutela delle acque nelle aree costiere pianeggianti e densamente popolate non si esaurisce con il solo trattamento dei reflui prodotti dalle attività sociali ed economiche. Occorre intervenire in maniera integrata operando sul fronte delle acque nere ma anche su quelle veicolate da fossi e canali. Le piogge di breve di durata e di forte intensità, sempre più frequenti, originano ingenti deflussi dalle superfici impermeabilizzate e comportano l’arrivo alle foci di fiumi e canali, e quindi al mare, di acque miste non trattate. È necessario affrontare in maniera integrata le problematiche della sicurezza idraulica e della salvaguardia ambientale ognuno dando il prioprio contributo".