Si pagherà un po’ meno per la sosta Abbonamenti ridotti ai residenti La tariffa da 15 a 10 euro al mese

Abbonamenti mensili per i residenti abbassati a 10 euro. E’ quanto ha deliberato la giunta nella rimodulazione dei parcheggi a pagamento. "Una decisione – spiega il sindaco Marcello Pierucci – presa per venire incontro ai residenti del nostro Comune, così che possano sottoscrivere un abbonamento mensile calmierato a 10 euro anziché con la precedente tariffa di 15 euro. Questa nuova tariffa ha decorrenza dal 1 aprile 2023: per chi ha già sottoscritto l’abbonamento a partire da quella data, quindi, verrà rimborsato della differenza alla luce di questo abbassamento. Per quanto riguarda gli abbonamenti annuali, rimane valida la formula precedentemente in vigore: ammonterà al totale di 11 mensilità, con un mese, di fatto, gratuito".

L’abbonamento sarà valido su tutto il territorio comunale, ad eccezione degli stalli sul viale Pistelli a Lido di Camaiore dove la tariffa sarà leggermente più alta, così come sempre stato sulla fascia immediatamente prospiciente al mare. "Camaiore si conferma il Comune con le tariffe della sosta più basse della Versilia – continua il sindaco – in più ci distingue la caratteristica di prevedere abbonamenti validi sull’intero territorio comunale, senza la divisione in più zone con tariffe diverse. Un’omogeneità complessiva che promuove e stimola la connessione e lo spostamento tra entroterra e mare: nessuna necessità, quindi, di sottoscrivere due abbonamenti diversi, uno per il Capoluogo e uno per la costa".

Questa iniziativa di calmieramento delle tariffe per i residenti corrisponde ad un ulteriore step della rimodulazione complessiva del piano della sosta a pagamento. "L’aumento del numero degli stalli blu – prosegue Pierucci – che l’opposizione ha strumentalmente presentato come un gesto d’imperio per ‘mettere le mani nelle tasche dei cittadini’, è stata in realtà una decisione obbligata, e la minoranza lo sa bene. Uno strumentalizzazione effettuata a partire dai numeri: i nuovi stalli blu non sono ‘oltre 700’, come falsamente detto dal centrodestra, ma 477, quasi la metà. Stalli che, ci tengo a precisare, non sono stati recuperati in toto da spazi prima bianchi: tanti dei nuovi stalli a pagamento sono nati dove prima non esisteva possibilità di parcheggio. Dovevamo sopperire ai mancati introiti del gestore dei parcheggi causati dalla decisione, presa dall’amministrazione, di non aumentare le tariffe durante il periodo Covid. Per non far ricadere questo ‘debito’ (in totale 178 mila euro) sulla fiscalità generale, e farlo quindi pagare a tutti indistintamente, anche a chi una macchina non ce l’ha, non potevamo far altro che aumentare la quantità di stalli blu e quindi la previsione di introito. Ma non solo: con questa operazione, finanziamo anche ben tre navette gratuite che consentiranno ai nostri turisti di spostarsi meglio sul nostro ampio territorio: servizio che, già lo scorso anno, è stato usufruito e apprezzato. Nonostante tutto – conclude il sindaco – rimaniamo il Comune con meno stalli a pagamento in proporzione all’estensione del territorio: a Camaiore ci sono di gran lunga molti più parcheggi bianchi, in special modo nella fascia costiera. E per di più, stiamo ancora lavorando per il reperimento e l’individuazione di nuovi stalli gratuiti, a partire dal grande parcheggio da 100 posti, in realizzazione il prossimo anno, in via Fondi a Camaiore, appena fuori dal centro storico".