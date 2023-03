Si nascondeva in pineta per evitare il carcere Spacciatore viveva in giacigli di fortuna

Era evaso dai domiciliari e si era reso irreperibile nascondendosi in giacigli di fortuna ricavati nella pineta tra Torre del Lago e Migliarino Pisano. I carabinieri hanno dovuto organizzare uno specifico servizi di controllo per stanarlo e catturalo. E’ così finito in manette un marocchino di 34 anni domiciliato a Viareggio. I carabinieri erano sulle sue tracce da quando il Gip del Tribunale di Firenze aveva emesso a carico dell’uomo – che già si trovava ai domiciliari per reati connessi allo spaccio di droga – un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I carabinieri che avevano bussato alla sua abitazione non lo avevano trovato e da quel momento sono scattate le ricerche.

Le indagini hanno portato gli investigatori a capire che lo spacciatore si stava nascondendo nei luoghi che, forse, conosceva meglio, quelli coperti dalla fitta vegetazione della pineta tra Torre del Lago e Vecchiano, proprio dove lui stesso spacciava droga. I Carabinieri dopo numerosi appostamenti, hanno localizzato l’uomo e predisposto un mirato servizio composto da militari in uniforme e abiti civili, coadiuvati anche da personale del Nucleo Cinofili di San Rossore. Poi è scatatto il blitz culminato con l’arresto del latitante, nella cui abitazione sono stati trovati ingenti quantitativi di droga: 1.714 grammi di hashish e 287 grammi di cocaina, oltre a una somma di circa 3.000 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale di confezionamento dello stupefacente. Tutto sequestrato e a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.