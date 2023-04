Si infiamma la corsa alle elezioni Terremoto nel circolo “Rosselli“

La scossa, per lo storico circolo culturale “Fratelli Rosselli“, è arrivata alla riunione di lunedì sera: il presidente Niccolò Alberti correrà per un posto da consigliere comunale alle amministrative del 14-15 maggio con la lista civica “Ancora Pietrasanta“, a sostegno del candidato sindaco Alberto Giovannetti. Un annuncio piombato così, all’improvviso, con non poche polemiche visto che nel direttivo quasi nessuno lo sapeva. L’epilogo è stato inevitabile: in base a una regola non scritta del circolo, il presidente deve essere super partes e nel caso di un impegno in politica deve fare un passo indietro. Così è stato: Alberti, il cui mandato – biennale – era cominciato nell’ottobre 2021 dopo la lunga presidenza di Alessandro Tosi, ha comunicato verbalmente le proprie dimissioni, passaggio che dovrà poi formalizzare con una lettera scritta. "Mi sono fatto da parte – spiega Alberti – per correttezza verso l’accordo che vige all’interno del circolo. Ho scelto di candidarmi come eventuale sbocco personale, come esperienza da fare". Per evitare uno stop alle proprie attività, il direttivo dei “Fratelli Rosselli“ andrà avanti fino alla scadenza naturale, in agenda il prossimo ottobre, cosa che avverrà nominando un apposito traghettatore pro tempore.

Il cammino verso le amministrative nel frattempo prosegue tra annunci e interventi critici. Priorità all’ambiente, innanzitutto, da parte del candidato sindaco Massimiliano Simoni, che sarà appoggiato da Fratelli d’Italia e “Amo Pietrasanta“. "Non possiamo più permetterci – scrive – di avere strutture fatiscenti che ci ricordano scempi ambientali che hanno inciso pesantemente sulla salute dei cittadini. Ci attiveremo anche con il governo per riqualificare Cava Fornace, l’ex inceneritore del Pollino e le ex miniere Edem a Valdicastello. In questo caso, dopo aver bonificato il sito, dovremo portare avanti l’idea del parco minerario, da realizzare con fondi europei, affinché diventi un luogo di studio e di attrazione turistica". Dal centrosinistra invece piovono critiche alla tempistica del futuro Museo Mitoraj. "La strada per arrivare alla conclusione è ancora molto lunga – dicono il candidato sindaco Lorenzo Borzonasca e Nicola Conti e Claudia Dinelli del Pd – con il cantiere che non decolla, attività lentamente portate avanti e problemi anche sul piano burocratico. Per completare gli interni di piano terra e seminterrato ci vorrà un altro appalto di 3.5 milioni di euro, già compreso nei complessivi 11 milioni ma con il progetto ancora da definire. La previsione di ultimare il cantiere completamente nel 2024 appare sempre più lontana".

Daniele Masseglia