Si incollò al Laocoonte Eco-attivista condannato

Si è chiusa con una sentenza di condanna l’udienza tenutasi lunedì in Vaticano, che vedeva sul banco degli imputati Guido Viero, operatore socio-sanitario viareggino. L’uomo, 61 anni, era imputato assieme a Maria Rosa Ester Goffi, 26 anni, per il reato di danneggiamento nei confronti "di un monumento pubblico di inestimabile valore storico-artistico".

Nello specifico, ormai quasi un anno fa – era l’agosto del 2022 – i due eco-attivisti si erano incollati al complesso scultoreo del Laocoonte, ospitato ai Musei Vaticani, come forma di protesta contro l’inazione verso il cambiamento climatico. Il messaggio che avevano srotolato nel corso della protesta, indirizzata contro i combustibili fossili, era "No gas e no carbone".

Viero e Goffi sono dunque stati chiamati a rispondere delle loro azioni di fronte al tribunale del Vaticano. Che ha emesso una sentenza di condanna a nove mesi di reclusione (con pena sospesa), oltre al pagamento di una multa da 1.500 euro e di un risarcimento da 28.148 euro. Una terza condanna è stata inflitta a un’altra attivista, Laura Zorzini, che al momento della protesta stava filmando la dimostrazione: 120 euro di ammenda per essersi rifiutata di seguire la Gendarmeria Vaticana. Non è stata accolta, dunque, la linea difensiva degli eco-attivisti, che in aula avevano sostenuto di non voler danneggiare il complesso scultoreo. "Abbiamo usato una colla che, così ci avevano detto, si toglie con del semplice acetone", le parole di Viero in aula. I due attivisti hanno annunciato che faranno ricorso.

Dal canto suo, Ultima Generazione ha lanciato una mobilitazione tra attivisti e simpatizzanti per aiutare i due condannati a pagare i risarcimenti. E nel frattempo, ha diramato una dura nota contro il Vaticano. "Il Vaticano ha rivelato tutta la sua ipocrisia – si legge –, in barba al Pontefice in persona? Il tribunale ha condannato Ester e Guido. Questo, dopo le parole di Papa Francesco: ’Alziamo la voce per fermare questa ingiustizia verso i poveri e verso i nostri figli, che subiranno gli impatti peggiori dal cambiamento climatico’. Le autorità vaticane hanno dimostrato solo menefreghismo di fronte alle parole del loro leader spirituale e ’politico’. Ancora una volta, ci troviamo di fronte a una situazione come quella del Senato, che invece di occuparsi del collasso climatico, si costituisce parte civile contro i cittadini che dovrebbe rappresentare, chiedendo di risarcire un danno inesistente".

RedViar