Si festeggia la Liberazione a Pietrasanta: ricordo di Gina Bertozzi

Oggi ricorre il 79° anniversario della Liberazione della città dalle truppe nazifasciste e il Comune celebrerà l’evento con varie iniziative. Il programma prevede alle 9,30 la deposizione di una corona al cippo all’Osterietta, alle 9,40 al monumento del soldato alleato Sadao S. Munemori sul viale Apua e alle 10, in piazza Statuto, al monumento ai Caduti, con la partecipazione di Anpi, associazioni combattentistiche e d’arma, una delegazione della base militare americana di Camp Darby, forze dell’ordine, autorità religiose e studenti del “Don Lazzeri-Stagi”. Dalle 9 alle 11 divieto di sosta in tutta la piazza.

"La mattina del 19 settembre ’44 – ricorda Gina Bertozzi – in via dei Piastroni, dove abitavo, si sentirono voci che in piazza erano arrivati gli americani. Mia madre mi prese per mano dicendomi: ’Svelta, andiamo a vedere!’. Allo sbocco sulla piazza incontrammo il partigiano Pancetti, che si rivolse a mia madre, amica della sua, gridandole: ’Linda, Linda! Abbiamo liberato Pietrasanta!’. Poi, chinandosi su di me, mi prese per la vita e mi sollevò per aria: ’Capito, bimba. Abbiamo liberato Pietrasanta!’. Un ricordo per me indelebile".

d.m.