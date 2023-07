Si è spento Giulio Pucci Aveva combattuto in Libia

Un pezzo di storia lungo oltre un secolo che se ne va. Un altro “nonnino“ che tanto ha dato alla sua città e che lascia un’infinità di aneddoti e ricordi. Ieri si è spento all’età di 103 anni Giulio Pucci, una vita intensa difficilmente condensabile in poche righe. Insignito della medaglia d’onore come socio dell’Associazione mutilati e invalidi di guerra, a soli 20 anni aveva combattuto in Libia durante la seconda guerra mondiale. Nel mondo dell’artigianato era molto conosciuto e stimato, invece, per aver fatto il tornatore meccanico, lavorando in particolare alla Giorgini Maggi, all’Henraux e alle officine Barsanti.

Inoltre aveva contribuito alla realizzazione della Tranvia della Versilia, rete di linee ferroviarie attivate tra il 1916 e 1951 come importante strumento di sviluppo dell’economia della zona che collegava la piana con l’alta Versilia. Residente sull’Aurelia, il giorno del centenario fu festeggiato dall’amministrazione comunale, con il sindaco Alberto Giovannetti che si presentò a causa sua per consegnarli uno speciale attestato.

Pucci lascia le due figlie Maria Carla e Paola, quest’ultima molto conosciuta in città anche per la sua professione di medico, i generi, i nipoti Andrea e Giovanni, pronipoti e molti altri parenti e amici. La salma si trova a “La Piramide“, accanto al pronto soccorso dell’ospedale Versilia, da dove partirà domattina alle 9,45 in direzione della chiesa di San Bartolomeo, a Ponterosso, dove alle 10 si svolgeranno i funerali.

