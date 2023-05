Si è spenta Gilda Cei Era la cittadina più anziana La ’nonnina’ aveva 107 anni

Fino a due anni fa, quando di primavere ne aveva già 105, faceva stropicciare gli occhi ad amici e parenti per una vitalità che non sembrava di questo pianeta. In cucina a mestare la polenta, nei campi a raccogliere le olive, in salotto a sfidare tutti a tombola, sulla poltrona a leggere senza alcun bisogno di portare gli occhiali. Gilda Cei era un vero portento, incarnava quella voglia di vivere che non conosce calendari e anagrafe. E un sorriso, illuminato dagli occhietti azzurri, che infondeva gioia e spensieratezza. Poi, più o meno dal 2021, le forze hanno cominciato a cedere e la candelina della vita pian piano ha irradiato sempre meno luce, spegnendosi martedì sera nella sua abitazione lungo la provinciale Vallecchia senza un lamento.

La “nonnina“ di Vallecchia era la cittadina più anziana del territorio comunale e ogni 7 gennaio il suo compleanno era una festa per l’intera comunità. Tanto da scomodare anche l’amministrazione comunale, che l’ha spesso omaggiata con una visita e una pergamena. Lascia le figlie Luciana – con cui viveva – e Angela, la nipote Lucia e altri parenti (il marito Mario Bresciani e l’altro figlio Armando sono scomparsi da tempo). "Era una grande lavoratrice – ricorda la nipote Lucia – e si è sempre occupata dei figli e dei campi: un punto di riferimento per tutti noi. Gilda è stata lucida e attaccata alla vita fino all’ultimo. Aveva sempre una parola dolce per tutti, il sorriso stampato in volto. Tante persone venute a porgerle un saluto, perché era davvero la nonnina di tutti. Vorrei ringraziare tutte le persone che ci sono state vicino e per le tante dimostrazioni d’affetto che ha ricevuto". I funerali di Gilda Cei, a cura delle onoranze “Paladini“, si terranno stamani alle 10 alla pieve di Santo Stefano a Vallecchia, dopo di che la salma sarà tumulata nel cimitero della frazione.

Daniele Masseglia