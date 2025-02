Si cercano ponteggisti. E operai settore alimentare

5 ADDETTI ALLA PRODUZIONEPer un’importante azienda alimentare a Pietrasanta.Preparazione dei prodotti per la distribuzione, lavorazione degli impasti secondo le ricette tradizionali, controllo della cottura. L’attività si svolgerà su 3 turni (mattina, pomeriggio, notte) dal lunedì al venerdì, per cui è fondamentale avere una buona predisposizione a lavorare su turnazione. Non è necessaria esperienza nel settore, ma è preferibile. Contratto iniziale di somministrazione, con possibilità di inserimento stabile in azienda. Info: 0583-343274

2 OPERAI ADDETTI AL PONTEGGIOFair Personalleasing Gmbh ricerca due operai per installazione ponteggi nella cantieristica navale. I candidati non devono soffrire di vertigini. Si prediligono pontisti ma si valutano anche andidature con esperienza settore edilizia anche in altre mansioni. Contratto iniziale di 6 mesi in somministrazione finalizzato ad un’assunzione. Retribuzione lorda mensile: 1700€/1900€. A Viareggio. Candidature: [email protected], 388.0536255